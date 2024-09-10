Международные партнеры не предоставляют средств на Вооруженные силы Украины.

Правительство Украины рассматривает увеличение военного сбора для финансирования армии, поскольку международные партнеры не предоставляют средств на Вооруженные силы Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какими они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования. Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана - это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года", - сказал премьер-министр во время пресс-конференции.

По его словам, в следующем году наш план должен учитывать новые реалии, и именно в этом направлении сейчас продолжается дискуссия с МВФ относительно дальнейшего финансирования.

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"Партнеры не дают средства на Вооруженные силы, мы должны финансировать самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Но важно, что Украина финансирует армию самостоятельно. И поэтому одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе. Это, собственно, то, что подал Кабмин как предложение", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, Кабмин рассчитывает получить около 50 млрд гривен от конфискованных российских активов, которые будут использованы как для финансирования дефицита бюджета, так и для военных нужд.

Последние заявления премьер-министра

Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году в Украине запланировали новую индексацию пенсий. По его словам, инфляция по состоянию на сегодня остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения, связанного с полномасштабным вторжением россиян.

Премьер также сообщил, что в этом году Украина смогла существенно нарастить производство оружия. По его словам, в прошлом году производство оружия выросло в три раза.

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