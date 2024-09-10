Правительство Украины рассматривает увеличение военного сбора для финансирования армии, поскольку международные партнеры не предоставляют средств на Вооруженные силы Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какими они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования. Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана - это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года", - сказал премьер-министр во время пресс-конференции.
По его словам, в следующем году наш план должен учитывать новые реалии, и именно в этом направлении сейчас продолжается дискуссия с МВФ относительно дальнейшего финансирования.
"Партнеры не дают средства на Вооруженные силы, мы должны финансировать самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Но важно, что Украина финансирует армию самостоятельно. И поэтому одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе. Это, собственно, то, что подал Кабмин как предложение", - заявил Шмыгаль.
Кроме того, Кабмин рассчитывает получить около 50 млрд гривен от конфискованных российских активов, которые будут использованы как для финансирования дефицита бюджета, так и для военных нужд.
Последние заявления премьер-министра
Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году в Украине запланировали новую индексацию пенсий. По его словам, инфляция по состоянию на сегодня остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения, связанного с полномасштабным вторжением россиян.
Премьер также сообщил, что в этом году Украина смогла существенно нарастить производство оружия. По его словам, в прошлом году производство оружия выросло в три раза.
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