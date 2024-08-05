По словам депутата, в этом году в Украине выросли продажи новых автомобилей из салона.

Повышение налогов при покупке нового автомобиля из автосалона или продаже квартиры является определенным видом налога на роскошь и необходимостью во время войны. Такое мнение высказал народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE, отметив, что в предложениях Кабинета министров есть рациональное зерно.

"Например, поднятие налога, если ты покупаешь автомобиль из салона, сейчас он составляет 5%, а предлагается – 15%, я думаю, это такой вид налога на роскошь. Во время войны покупать новую машину из автосалона, я думаю, это не первая необходимость, но если покупаешь, соответственно, платишь в бюджет дополнительные средства. Если ты продаешь квартиры – если у тебя много квартир, ты одну-две-три продаешь, то соответственно уже дополнительная уплата налогов должна происходить", – сказал он.

Крейденко отметил, что по статистике, в 2024 году выросли продажи автомобилей из салона, что его удивляет.

Видео дня

"Вопрос в том, что для того, чтобы выплачивать нашим военным средства, нам надо найти эти средства... Я понимаю, что сейчас всем трудно и трудно вести бизнес, но мы все зависим от армии, от наших военных. Если на передовой не будет соответствующей техники, фронт может приблизиться еще ближе", – сказал нардеп.

Планы правительства по повышению налогов

Впервые с начала полномасштабного вторжения правительство Украины запланировало повысить налоги, чтобы иметь возможность финансировать Вооруженные силы. Среди предложений – повышение военного сбора и введение его на ФЛП.

Самые высокие ставки налога будут применяться к ряду видов деятельности, таких как первая регистрация частных транспортных средств (15% от стоимости автомобиля) и продажа ювелирных изделий (до 30% от продажной цены). Продажи недвижимости также будут облагаться новым 5% налогом.

Министр финансов Сергей Марченко не видит проблем, связанных с введением военного сбора в размере 15% стоимости транспорта. По его словам, автомобиль не является покупкой первой необходимости в стране, в которой идет война.

Вас также могут заинтересовать новости: