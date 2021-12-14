Премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил направления, на которых Кабмин сконцентрировал свое внимание.

Кабинет министров в своей деятельности по развитию отечественной экономики имеет семь приоритетных направлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время ежегодного форума UkraineInvest "MAKE in UA".

"Качественная имплементация закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями или, как его уже называют, закона об "инвестнянях"; дальнейшая диджитализация, уменьшение бюрократической нагрузки, а также поддержка IT-отрасли и IT-сектора; уменьшение роли государства в экономике через приватизацию государственных предприятий, а также развитие государственно-частного партнерства, концессии в разных отраслях – от портов, дорог до добычи газа и других полезных ископаемых; завершение земельной реформы; поддержка сельского хозяйства через развитие системы орошения; поддержка других проектов со значительной добавленной стоимостью; запуск индустриальных парков; "дешевые и длинные" деньги на развитие; правильный дизайн рынков, в первую очередь, мы говорим об энергетических рынках", - сообщил Шмыгаль.

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Также он напомнил, что принятая в этом году Стратегия экономического развития Украины до 2030 года предполагает увеличение отечественного валового внутреннего продукта вдвое.

Как сообщал УНИАН, Шмыгаль ожидает, что в этом году уровень прямых иностранных инвестиций в Украину превысит 6,5 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине за III квартала 2021 года зафиксирован "рекордный уровень" прямых иностранных инвестиций за последние годы - 4,8 млрд долларов. По его словам, при этом за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 - 4,5 млрд долларов.

Впрочем, глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил, что поступление иностранных инвестиций в Украину остается низким и не играет существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке. Он пояснил, что за первые 9 месяцев 2021 года без учета $5,2 млрд реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составляли лишь $744 млн.

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Автор: Дмитрий Шварц