Уровень прямых иностранных инвестиций в Украину в правительстве назвали рекордным за последние годы, а в Нацбанке - низким и не существенным для экономики.

Поступление иностранных инвестиций в Украину остается низкими и не играет существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке.

Об этом глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил на странице в Facebook.

По его словам, за первые 9 месяцев 2021 года выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов составила почти $11 млрд.

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"Из них $5,2 млрд - выплаченные дивиденды, $5,2 млрд - реинвестированные доходы, $0,6 млрд - процентные выплаты в пользу прямых иностранных инвесторов. Кроме того, по портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила $2,2 млрд", - сообщил Данилишин.

Он пояснил, что без учета $5,2 млрд реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составляли лишь $744 млн.

"Соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал (без учета реинвестированных доходов) лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты ($0,5 млрд за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года (+$474 млн за 9 мес.), были самыми низкими с 2014 года", - сообщил Данилишин.

По его словам, такая динамика иностранных инвестиций требует от правительства сфокусировать усилия на создании условий для привлечения как иностранных, так и внутренних инвестиций, и развития инвестиционно-направленной модели экономики Украины.

Шмигаль о рекордных инвестициях

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине за III квартал 2021 года зафиксирован "рекордный уровень" прямых иностранных инвестиций за последние годы - 4,8 млрд долларов.

По его словам, при этом за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 — 4,5 млрд долларов.

"Значительная часть инвестиций, которая сейчас поступает - это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новой главой Министерства экономики - это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке сообщили, что международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% и на 1 ноября составили 29,654 млрд долларов. Рост резервов произошел прежде всего через валютные поступления в пользу правительства и покупку валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

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Авторы: Александр Топчий, Екатерина Гирнык