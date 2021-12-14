Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2021 году может достичь 6,5 млрд долл.

Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Украину по результатам 2021 года может достичь 6,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме в Киеве.

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"По результатам 2021 года ожидаем, что приток прямых иностранных инвестиций составит 6,5 млрд долл., и большая часть этой суммы - это результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы, прибыли реинвестируют в свою деятельность", - отметил Шмыгаль.

Стратегия экономического развития:

Кабинет министров утвердил Стратегию экономического развития Украины до 2030 года, согласно которой с 2025 года планируется привлекать ежегодно не менее 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Шмыгаль ожидает, что в этом году уровень прямых иностранных инвестиций в Украину превысит 6,5 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине за III квартала 2021 года зафиксирован "рекордный уровень" прямых иностранных инвестиций за последние годы - 4,8 млрд долларов. По его словам, при этом за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 - 4,5 млрд долларов.

Впрочем, глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин сообщил, что поступление иностранных инвестиций в Украину остается низким и не играет существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке. Он пояснил, что за первые 9 месяцев 2021 года без учета $5,2 млрд реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составляли лишь $744 млн.

Автор: Богдан Слуцкий