Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В процессе создания стратегии участвовали представители более двух десятков аналитических центров, нескольких десятков бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, а также народные депутаты.

«Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие», - сказано в сообщении.

Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года правительство презентовало результаты аудита отечественной экономики и векторы экономического развития до 2030 года. Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров определил 30 приоритетных проектов, которые планирует реализовать до 2030 года в рамках Национальной экономической стратегии Украины.

В конце января 2021 года началось публичное обсуждение документа, а Кабинет министров планировал представить стратегию в первом квартале 2021 года.

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Автор: Дмитрий Шварц