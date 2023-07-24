Экс-владельцы планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц.

Правоохранители предотвратили вывод за границу миллиардных активов одного из крупнейших украинских банков, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх.

Как сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов.

"Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания его топ-менеджмента были обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

Также в пресс-службе подчеркнули, что с целью недопущения нанесения ущерба финансовой стабильности Украины Национальный банк принял решение о выводе системно важного банка с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.

В сообщении не раскрывается название банка, однако приведенные офисом генпрокурора факты свидетельствуют о том, что речь идет о национализированном "Сенс Банке", владельцами которого были россияне Михаил Фридман и Петр Авен.

"Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины", - добавили в пресс-службе.

Национализация "Сенс Банка"

Как сообщал УНИАН, 20 июля Национальный банк принял решение вывести с рынка бывший "Альфа-Банк" - "Сенс Банк" - и обратился к правительству относительно его национализации.

21 июля Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию, а правительство приняло решение о национализации банка. Кабмин постановил, что государство в лице Министерства финансов приобретет банк за 1 гривну.

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