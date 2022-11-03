На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Узбекистан отказался возобновлять работу российской платежной системы "Мир" из-за сопутствующих рисков.
Такое заявление сделал председатель правления Центробанка (ЦБ) страны Мамаризо Нурмуратов, сообщает информагентство страны-агрессора РИА Новости.
Как говорится в сообщении, в настоящее время местные коммерческие банки "видят риски" в обслуживании российских карт и пока речи о возобновлении их работы не идет.
Война в Украине и ситуация с российскими картами:
15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам. В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.
К российской платежной системе "Мир" подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.
Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе "Мир" уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
15 сентября появилось сообщение, что частные финансовые учреждения İş Bankası и Denizbank отказались от работы с картой "Мир". Они подключились к российской платежной системе уже после полномасштабного вторжения России в Украину.
21 сентября появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.
Российкие карты "Мир" еще принимают банки в Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане, а также непризнанных Южной Осетии и Абхазии.
28 сентября еще три банка Турции отказались от российской платежной системы "Мир".
29 сентября 2022 года появилась информация о том, что Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе "Мир".
5 октября Турция предложила РФ использовать турецкую платежную систему Troy, вместо российской "Мир".
Также 5 октября 2022 года европейские банки перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками.
18 октября 2022 года киргизские банки перестали обслуживать российские карты "Мир".