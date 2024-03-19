В 2024 году США ввели блокирующие санкции против НСПК - оператора платежной системы "Мир".

Карточки российской системы "Мир" перестанут действовать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков с 30 марта 2024 года. Об этом со ссылкой на представителя "ВТБ Армения" сообщил российский РБК.

"С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике", - заявил представитель финучреждения.

Как следует из сообщения, исключением будет инфраструктура банка "ВТБ Армения", который является дочерней организацией российского ВТБ. Пока что карты "Мир" работают на территории республики и принимаются местными банками.

Видео дня

Заметим, что сейчас на территории Армении действует 53 отделения ВТБ, около половины из которых находится в Ереване. Клиенты могут воспользоваться более 190 банкоматами, расположенными по всей стране.

Как заявили в российской Национальной системе платежных карт (НСПК), система "Мир" со своей стороны не ограничивает работу с зарубежными партнерами: решение о приеме карт платежной системы в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.

Как отказывались от системы "Мир"

В первый год полномасштабного вторжения России в Украину в Узбекистане заявили о том, что поставили крест на российских банковских картах "Мир" из-за сопутствующих рисков.

С сентября позапрошлого года работу с картами "Мир" остановил турецкий банк Türkiye İş Bankası, тогда же обслуживать карты перестал Dushanbe City Bank - один из крупнейших банков Таджикистана.

В то же время в некоторых странах мира не стали отказываться от системы: в частности, Куба недавно заявила о намерении сделать прием карт "Мир" обязательным условием для работы любого заведения на острове. Также напомним, что запустить российскую платежную систему намерен Иран.

Вас также могут заинтересовать новости: