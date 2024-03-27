Начиная с 3 апреля добавление и использование карт будет недоступно.

Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы "Мир", которую планировали запустить также в Иране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно. В то же время функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в программе Samsung Pay будет работать без изменений", – говорится в заявлении.

В компании добавили, что добавленные карты "Мир" будут удалены из программы. В Samsung Pay сохраняется электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.

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Платежная система "Мир"

Платежная система "Мир" – российская национальная платежная система, предоставляющая услуги проведения платежных операций и выпускающая банковские карты. Расчеты производятся только в рублях.

Ранее УНИАН писал, что карточки российской системы "Мир" перестанут действовать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков с 30 марта 2024 года.

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