Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность.

С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн, из которых более 40% составили расходы на оборону и безопасность.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть, более 40% всего, что мы тратили из бюджета — это потребности армии. 288 млрд грн — на зарплаты военных. 135 млрд грн — на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", - сказал он.

По его словам, расходы госбюджета финансируются за счет налогов, военных облигаций и помощи союзников.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина до конца года планирует привлечь $12-$16 млрд внешней финпомощи.

"Совместная работа нашей команды во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь более $14 млрд внешнего финансирования от союзников Украины. До конца года мы планируем получить от $12 до $16 млрд. Параллельно с этим мы обсуждаем возможность начала новой большой программы с Международным валютным фондом", - сказал он.

Также, по его словам, более $5 млрд будет сэкономлено для бюджета и украинских граждан благодаря успешным переговорам, которые правительство провело с внешними кредиторами – Украина отсрочила уплату внешних долгов как минимум до 2024 года.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: