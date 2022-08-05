На шестом месяце полномасштабного российского вторжения Украина готова к отопительному сезону на 60%.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон", — заявил Шмыгаль.
Согласно плану, к 15 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 2,5 миллионов тонн угля.
"Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн тонн угля, и процесс движется согласно графику", — сообщил премьер.
Война в Украине и отопительный сезон:
Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.
Фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, "Нафтогазом" и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.
30 июля 2022 года в Кабмине уточнили дату старта отопительного сезона и стоимость газа.
2 августа 2022 года в Минэнерго заявили о том, что Украина в этом отопительном сезоне будет рассчитывать на собственный уголь.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства
- Украинский газ на Полтавщине восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров
- В ЕС вступило в силу эмбарго на российский уголь