Согласно плану, к 15 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 2,5 миллионов тонн угля.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения Украина готова к отопительному сезону на 60%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон", — заявил Шмыгаль.

Согласно плану, к 15 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 2,5 миллионов тонн угля.

"Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн тонн угля, и процесс движется согласно графику", — сообщил премьер.

Война в Украине и отопительный сезон:

Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, "Нафтогазом" и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

30 июля 2022 года в Кабмине уточнили дату старта отопительного сезона и стоимость газа.

2 августа 2022 года в Минэнерго заявили о том, что Украина в этом отопительном сезоне будет рассчитывать на собственный уголь.

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