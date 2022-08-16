Согласно прогнозу, в этом году инфляция в Украине превысит 30%.

В течение трех лет покупательная способность гривни снизится вдвое, но может быть и больше.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил в колонке для LB.ua.

"Мы должны четко отдавать себе отчет, что даже текущие 22,2% потребительской инфляции за год – это существенное сокращение, почти на четверть, реальных существующих доходов граждан", – подчеркнул глава НБУ.

Согласно макроэкономическому сценарию НБУ, в 2022 году инфляция превысит 30%, в следующем году сократится до 20% и только в 2024 году снизится до однозначного уровня.

"То есть за эти три года покупательная способность гривни снизится почти вдвое", – заявил глава НБУ.

Шевченко добавил, что даже такой сценарий потребует многих усилий, ведь результаты удара войны по экономике могут быть гораздо хуже.

Помимо этого, необходимо сокращение эмиссии гривни, а также проведение мер по сокращению дефицита бюджета, "насколько бы непопулярными они ни выглядели".

"Война не может быть оправданием бездействия, даже наоборот – Extremis malis extrema remedia [сложные времена требуют сложных решений]. Сейчас как никогда важно, чтобы правительство взяло на себя политическую ответственность и нашло возможности для сокращения дефицита бюджета и минимизации эмиссионного финансирования дефицита", – объяснил глава НБУ.

В противном случае он прогнозирует, что Украина скатится в перманентный кризис с инфляционно-девальвационной спиралью.

Как ранее сообщалось, в Украине значительно выросли цены на ряд продуктов.

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