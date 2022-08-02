Сейчас необходимо наладить добычу и логистику перевозки угля.

Украина в этом отопительном сезоне будет рассчитывать на уголь собственной добычи.

Об этом сообщает Министерство энергетики со ссылкой на информацию главы ведомства Германа Галущенко.

"Накопление угля - это одна из приоритетных задач для прохождения ОЗП. Есть утвержденный план, который предусматривает не менее 2,5 млн тонн угля на начало отопительного сезона", - цитирует пресс-служба министра.

Он отметил, что на прошлой неделе был принят механизм возложения спецобязательств, который предусматривает привлечение средств НЭК "Укрэнерго" для поставки угольной продукции.

"Необходимо наладить добычу и логистику перевозки угля. В этом отопительном сезоне мы в первую очередь будем ориентироваться на уголь украинской добычи. Поэтому сейчас от наших горняков нужна максимальная отдача, ведь мы должны подготовить запасы угля, исходя из худшего военного сценария", - подчеркнул Галущенко.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2021 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,7% - до $2,48 миллиарда.

Импорт угля за этот период из России составил 62%, из США – 20%, из Казахстана 10,2%.

В июне этого года сообщалось, что Украина планирует увеличить внутренние запасы энергетического угля с 2 млн тонн до 3 млн тонн перед зимой. В стране пытаются обеспечить довоенный уровень добычи угля.

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