Общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ "Укргазбанк" Кириллом Шевченко, которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, по версии следствия, работники банка именно с этими лицами, которые якобы являясь "агентами" банка привлекли в него крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка "вознаграждений".

Кроме того, выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в схеме и после получения средств прекращали свою деятельность.

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Действия физических лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Учитывая то, что пять человек находятся за границей, о подозрении им сообщено заочно.

На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления "Укргазбанка".

Напоминается, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.

Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн.

Дело против экс-главы Нацбанка Кирилла Шевченко-что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2022 года в САП заявили о разоблачении детективами НАБУ противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к многомиллионным убыткам.

Установлено, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения средств.

Бывшему главе НБУ Кириллу Шевченко и четырем другим бывшим и нынешним должносным лицам "Укргазбанка" 6 октября 2022 года заочно сообщили о подозрениях. 24 октября НАБУ объявило в розыск Шевченко и еще двух человек, которые игнорировали вызовы к следователю.

Впоследствии СМИ выяснили, что Кирилл Шевченко, которого объявили в международный розыск, обосновался в Вене. Он живет в элитном доме.

В декабре суд заочно арестовал Шевченко. В САП отметили, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не относятся к периоду пребывания на посту главы Нацбанка, а касаются выполнения им полномочий председателя правления "Укргазбанка".

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