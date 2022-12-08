Уголовное производство касается не периода его председательства в Нацбанке, а руководства "Укргазбанком".

Сегодня суд заочно арестовал бывшего председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

"8 декабря 2022 года по ходатайству НАБУ и САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Национального банка Украины, который подозревается в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах", - говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также отмечается, что после его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

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В САП отмечают, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, касаются не периода пребывания на посту главы Нацбанка, а выполнения им полномочий председателя правления ОАО АБ "Укргазбанк".

В сообщении указано, что в течение 2014-2019 годов руководство "Укгазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов и безосновательно перечислили свыше 206 млн грн за их услуги.

"Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений", - сообщает САП.

Дело Кирилла Шевченко: детали

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Шевченко председателем Нацбанка, который с 2015 до 2020 года был председателем правления "Укргазбанка".

4 октября 2022 года Шевченко заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ по состоянию здоровья.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Шевченко с должности председателя Национального банка. 6 октября 2022 года председателю НБУ Шевченко сообщили о подозрении.

Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, которого объявили в международный розыск, обосновался в Вене.