Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, которого объявили в международный розыск, обосновался в Вене. Он живет в элитном доме.
Как говорится в расследовании "Украинской правды", Шевченко заметили в компании экс-заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, который также объявлен в розыск. Кроме того, в СМИ появилось фото Шевченко с бывшим депутатом Александром Грановским.
Шевчено живет в роскошном доме, где когда-то жил Венский зажиточный класс. На первом этаже есть собственный спа-салон, большой бассейн, а также фитнес-центр. Много времени разыскиваемый экс-чиновник проводит дома.
"В течение нескольких дней мы подъезжаем по этому же адресу, но бывшего власть имущего больше не удается заметить. Зато на третьем этаже дома иногда горит свет", - отмечают авторы расследования.
Отставка и дело Шевченко
16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Шевченко председателем Национального банка, который с 2015 до 2020 года был председателем правления "Укргазбанка".
4 октября 2022 года Шевченко заявил, что подавал в отставку с должности главы НБУ по состоянию здоровья.
5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Шевченко с должности председателя Национального банка.
6 октября 2022 года председателю НБУ Шевченко сообщили о подозрении. Факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка в должности, а относятся к периоду его работы в АБ "Укргазбанк".