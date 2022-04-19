Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета Украины.

Сегодня, 19 апреля, Украина получила от Всемирного банка транш на 88,6 млн долларов на возмещение расходов правительства Украины для выплат академических и социальных стипендий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что эти средства были предоставлены банком в рамках проекта "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов".

Указанные средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета Украины.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

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