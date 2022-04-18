Общие потери экономики, понесенные в ходе войны, достигают около 600 млрд долларов, отметили в Киевской школе экономики.

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла 84,8 млрд долларов или почти 2,5 трлн грн.

Об этом свидетельствует анализ, который проводится в рамках проекта "Россия заплатит" командой Киевской школы экономики (КШЕ) при поддержке Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

"По общим оценкам Минэкономики и КШЕ, общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку т. д), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов. В частности, общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла 84,8 млрд долларов или почти 2,5 трлн грн", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в целом, за 54 дня войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 32 тыс. квадратных метров жилого фонда. Также разрушено большое количество социальной инфраструктуры.

"По сравнению с последней неделей возросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь составляет не менее 408 детских садов, 623 учреждений среднего, предвысшего и высшего образования, 206 медучреждений, 154 завода и предприятия. В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 68 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также по состоянию на 18 апреля повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 91 религиозное и 109 других культурных сооружений", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля заместитель министра экономики Александр Грибан говорил, что ущерб от вторжения российских оккупантов в Украину составит не менее 1 трлн долларов.

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