По состоянию на 18 апреля общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла 84,8 млрд долларов или почти 2,5 трлн грн.
Об этом свидетельствует анализ, который проводится в рамках проекта "Россия заплатит" командой Киевской школы экономики (КШЕ) при поддержке Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.
"По общим оценкам Минэкономики и КШЕ, общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку т. д), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов. В частности, общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла 84,8 млрд долларов или почти 2,5 трлн грн", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в целом, за 54 дня войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 32 тыс. квадратных метров жилого фонда. Также разрушено большое количество социальной инфраструктуры.
"По сравнению с последней неделей возросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь составляет не менее 408 детских садов, 623 учреждений среднего, предвысшего и высшего образования, 206 медучреждений, 154 завода и предприятия. В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 68 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также по состоянию на 18 апреля повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 91 религиозное и 109 других культурных сооружений", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале апреля заместитель министра экономики Александр Грибан говорил, что ущерб от вторжения российских оккупантов в Украину составит не менее 1 трлн долларов.