С начала введения военного положения зарегистрировались как внутренне перемещенные более 2,8 миллиона человек.

Минсоцполитики с начала полномасштабного вторжения России упростилоправила, чтобы обеспечить эвакуацию людей. Также были сняты все ограничения для ввоза гуманитарной помощи.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"С самого начала широкомасштабного военного вторжения мы упростили правила, чтобы обеспечить эвакуацию людей, выезд на безопасные территории внутри страны или за рубеж. Сняли все ограничения для ввоза гуманитарной помощи", - заявила Лазебная.

Она также отметила, что значительно возросло количество внутренне перемещенных лиц.

"Конечно, круг людей, которые нуждаются в поддержке от государства, принципиально расширился. Значительно возросло количество внутренне перемещенных лиц. С начала введения военного положения внутри страны зарегистрировались как внутренне перемещенные более 2,8 миллиона человек. Нуждаются также в помощи люди, которые остаются на оккупированных территориях, в местах активных боевых действий, и из деоккупированных городов, которые не выезжали из них. Многие люди потеряли работу", - отметила Лазебная.

По словам министра, часть экономики не работает, а значит ресурсов на социальную защиту у страны меньше.

"Часть экономики не работает, а значит ресурсов на социальную защиту у страны меньше. Но, несмотря на это, центральная и местная власть делают все, чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, ее получил", - отметила Лазебная.

Выплаты во время войны:

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые оставили места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасное место.

По состоянию на 20 апреля 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

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