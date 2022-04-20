Общая помощь переселенцам на проживание составляет 10 млрд грн.

В Украине с начала полномасштабного вторжения официально зарегистрировано в более чем 1,5 млн внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время общенационального телемарафона.

"Сегодня в реестре данных о внутренне перемещенных лиц (ВПО) мы пересекли отметку в 1,5 млн человек. Конечно, мы ожидаем большее количество зарегистрированных наших граждан", - сказала она.

Лазебная отметила, что также заработала функция в "Дии", то есть регистрироваться можно не только офлайн, а также онлайн – "без очередей и без дополнительных бумажек".

"Общая помощь на проживание переселенцам составляет 10 млрд грн. И мы уже начали выплачивать средства", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

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