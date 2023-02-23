Постановление сейчас находится в правительстве на рассмотрении.

Кабинет министров Украины пока не одобрил постановление об индексации пенсий в 2023 году, это решение ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире информационного телемарафона.

"Еще окончательное решение не утверждено. Постановление Кабинета министров сейчас подготовлено к рассмотрению правительства, но решение Кабинета министров еще не принято. Поэтому об этом, как о свершившемся факте, можно будет говорить в течение ближайших дней", - сказала она.

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Марчак не исключила, что окончательная редакция постановления правительства об индексации пенсий будет отличаться от проекта, подготовленного Минсоцполитики.

В то же время, по ее словам, к индексации уже готовятся и готовят начисления для выплат с 1 марта.

Пенсии во время войны

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта 2022 года, повышенные выплаты получили около 10 миллионов получателей, а средний размер повышения составил 380 гривень.

Плановой индексации пенсий в апреле не было, но пенсии пересчитали работающим пенсионерам. Таких в Украине примерно 2,5 миллиона.

Пенсию повысили лицам, которые имели не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Перерасчет состоялся автоматически. Размер надбавки зависел от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

Сами надбавки были выплачены лишь в июле, когда данные о стаже получил Пенсионный фонд. То есть фактически пенсии выросли летом, но перерасчет состоялся в апреле.

С 1 октября 2022 года провели перерасчет минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев на фоне увеличения минимальной зарплаты с 6,5 до 6,7 тысячи гривень.

Также с 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий если Евросоюз прекратит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

В марте 2023 года планируется индексация пенсий в размере 5,4%.

11 февраля 2023 года в Минсоцполитики сообщили, когда в Украине будут индексированны пенсии.

17 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в марте этого года пенсии украинцев будут проиндексированы и увеличатся на 20%. Также Шмыгаль заявил о том, что в 2023 году пожилые украинцы продолжат получать все доплаты к пенсиям по возрасту.

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