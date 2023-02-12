Несмотря на сложность ситуации в публичных финансах из-за полномасштабной войны, индексация будет осуществляться вовремя.

Индексация пенсий состоится с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ведомство готовит проект решения правительства, которое будет вынесено на рассмотрение Кабинета министров в ближайшее время.

Отмечается, что, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Поэтому индексация будет осуществляться вовремя, несмотря на сложность ситуации в публичных финансах через полномасштабную войну.

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Напомним, 11 февраля в Минсоцполитики сообщали, что индексация пенсий ожидается в апреле.

Выплата пенсий в Украине

Украинцы, которые выехали за границу и достигли там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

После полномасштабного вторжения России, индексация пенсий была проведена 1 марта 2022 года, повышенные пенсии получили около 10 млн человек, а средний размер повышения составлял 380 грн.

После индексации средняя пенсия в Украине составляла 4 400 грн, а для военных, которым в прошлом марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты - 8 500 грн.

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