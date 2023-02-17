В Украине автоматически продлены выплаты для внутренне перемещенных лиц.

В этом году пожилые украинцы продолжат получать все доплаты к пенсиям по возрасту.

Как сообщается в правительственном Telegram-канале, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство сохраняет все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн, 75-80 лет – до 400 грн, 70-75 – до 300 грн", - отмечается в сообщении.

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Также автоматически продлены выплаты для внутренне перемещенных лиц.

"В 2022 году мы выплатили ВПО 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продлили", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что в 2022 году государство направило на социальные выплаты около 800 млрд грн. В частности, на пенсии было направлено 575 млрд грн. Это на 65 млрд грн, или на 12,5% больше, чем в довоенном 2021 году.

Пенсии во врем войны

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта 2022 года, повышенные выплаты получили около 10 миллионов получателей, а средний размер повышения составил 380 гривень.

Плановой индексации пенсий в апреле не было, но пенсии пересчитали работающим пенсионерам. Таких в Украине примерно 2,5 миллиона.

Пенсию повысили лицам, которые имели не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Перерасчет состоялся автоматически. Размер надбавки зависел от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

Сами надбавки были выплачены лишь в июле, когда данные о стаже получил Пенсионный фонд. То есть фактически пенсии выросли летом, но перерасчет состоялся в апреле.

С 1 октября 2022 года провели перерасчет минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев на фоне увеличения минимальной зарплаты с 6,5 до 6,7 тысячи гривень.

Также с 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий если Евросоюз прекратит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

В марте 2023 года планируется индексация пенсий в размере 5,4%.

11 февраля 2023 года в Минсоцполитики сообщили, когда в Украине будут индексированны пенсии.

17 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в марте этого года пенсии украинцев будут проиндексированы и увеличатся на 20%.

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