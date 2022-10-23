Он уточнил, что помощь от ЕС Украине нужна уже сейчас.

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро

Такое заявление в интервью Frankfurter Allgemeine сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка, подчеркнул глава правительства, грозит ужасными последствиями.

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"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60% наших госрасходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасные последствия", - отметил премьер.

По его словам, на сегодня потери от войны с Россией выросли уже до более 700 миллиардов долларов. Вместе с тем, эти потери можно покрыть за счет заблокированных российских активов.

"Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, а затем инвестировать вырученные средства в восстановление Украины. Такой механизм сначала будет нацелен на Россию, но позже может стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности. В будущем каждый диктатор должен знать, что он несет ответственность за агрессию своим состоянием", - уточнил Шмыгаль.

Репарации для Украины

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года не будут выполняться. Она добавила, что конфискованных российских средств не хватит для восстановления Украины.

9 сентября министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество на заседании ООН в октябре поддержать резолюцию об обязательствах России по выплатам репараций за войну в Украине.

18 октября 2022 года в Минюсте рассказали, когда может появиться международный механизм взыскания репараций с РФ.

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