Средний размер военных пенсий составляет 8 тыс. 500 грн.

После мартовской индексации на 14% средний размер пенсий в Украине составляет 4 тыс. 400 гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире информационного телемарафона.

"После индексации средняя пенсия в Украине стала 4 400 грн, а для военных, которым мы в марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты, - 8 500 гривен", - сказала Лазебная.

При этом, по словам министра, плановый перерасчет работающим пенсионерам произойдет автоматически уже в мае-июне.

Индексация во время войны:

24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов получателей, а средний размер повышения составил 380 гривен.