Украинцы продолжают сокращать долги за коммуналку

Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале сократились до 66,7 миллиарда гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец февраля задолженность населения по оплате за природный газ составила 28,6 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду - 22,4 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами - 4,6 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод - 4,8 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов - 0,9 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии - 5,4 миллиарда гривень.

В феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,8 миллиарда гривень (100,8% начисленных за этот период сумм).

"В феврале 2020 года с населением было заключено 5,5 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 59 миллионов гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 24,2 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

При этом в феврале задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) выросла на 2% и составила 32,69 миллиарда гривень.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях, при этом наибольшая задолженность у города Киев, Днепропетровской и Харьковской областей.

Как сообщал УНИАН, на конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.