Подать заявку можно лично обратившись в территориальную общину, в центр предоставления административных услуг, или в центр социальной защиты населения.

В Украине субсидию на оплату коммунальных услуг можно оформить не выходя из дома. Для этого достаточно воспользоваться пошаговой инструкцией, опубликованной на сайте Министерства социальной политики.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Украине упростили порядок оформления субсидий

Глава правительства напомнил украинцам, ранее не имевшим субсидий, что это можно сделать онлайн.

Также можно подать заявку лично обратившись в территориальную общину, в центр предоставления административных услуг, или в центр социальной защиты населения в области.

Как оформить субсидию

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.

Получение результата

После подачи документов на электронный адрес придет сообщение:

1) ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано. Его номер - 1111111111111. Сохраните его.

2) Заявление будет рассматривать именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.

3) В случае, если вы не использовали электронную цифровую подпись, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.

4) В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время вашего визита.

5) К этому письму также приложены копии поданных вами документов.

Новые тарифы и реакция населения

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протестов против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Долги за коммуналку

На конец декабря 2019 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 63,7 млрд грн.

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

Оформление субсидии по упрощенной схеме

12 января 2021 года пресс-служба Министерства социальной политики сообщила о том, что в Украине упростили порядок оформления субсидий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко