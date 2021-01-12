Сейчас в Украине субсидию получают более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений за месяц составляет около 1633 грн.

Правительство Украины упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Отмечается, что сейчас в Украине субсидию получают более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений за месяц составляет около 1633 грн.

«С декабря 2020 года правительством было принято несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг», - сказано в сообщении.

В частности, предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов, и которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (до этого жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии).

Кроме того, при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учет превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади - это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений;

По информации министерства, был расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО «Ощадбанк» и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

Еще одним решением правительства был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Также, еще с марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии на следующие периоды без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидия в автоматическом режиме была переназначена более 2,7 млн домохозяйств.

Кроме этого, на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

Пресс-служба Минсоцполитики сообщает, что почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и т.д.).

Новые тарифы и реакция населения

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протестов против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Долги за коммуналку

На конец декабря 2019 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 63,7 млрд грн.

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

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Автор: Анна Бредихина