Запрет будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после дня его прекращения.

Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает во время военного положения взыскивать просроченную кредитную задолженность с военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие в целом законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О потребительском кредитовании" по урегулированию просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения" (№ 7414) проголосовали 302 народных депутата.

Отмечается, что изменения, которые вносятся законом, направленные на установление временного, на период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в течение 6 месяцев после дня его прекращения или отмены, запрета на урегулирование просроченной задолженности в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей.

Также к такому кругу лиц входят военнослужащие других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения; военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы; члены семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести; лица, которые находятся в плену; лица, с которыми утрачена связь; лица, которые пропали без вести, и члены добровольческих формирований территориальных громад.

Как сообщал УНИАН, мобилизованные работники в Украине на время призыва могут потерять гарантию сохранения среднего заработка, при этом за ними сохраняется место работы и должность.

Соответствующая норма содержится в принятом парламентом 1 июля законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений" (№ 7251). Сейчас закон направлен на подпись президенту.

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