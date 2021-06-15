При этом вводится уголовная ответственность за незаконное разглашение информации, содержащейся в одноразовой добровольной декларации.

Верховная Рада Украины освободила от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов при подаче разовой добровольной декларации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" (регистрационный №5156) проголосовали 257 народных депутатов Украины.

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Им предусмотрены изменения в Уголовный кодекс, которыми установлено, что подача одноразовой (специальной) добровольной декларации и уплата согласованной суммы сбора является основанием для освобождения декларанта от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (ст. 212 Уголовного кодекса Украина) или за уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1 УК).

При этом вводится уголовная ответственность за незаконное разглашение, передачу или предоставление доступа к информации, содержащейся в одноразовой (специальной) добровольной декларации.

Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс введены для декларантов гарантии недопустимости использования документов, полученных в порядке одноразового (специального) добровольного декларирования в качестве доказательств в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 и ст. 212-1 УК.

В пояснительной записке отмечается, что для обеспечения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами активов законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

КоАП дополнен новой ст. 22-1, которой устанавливается перечень нарушений, не подлежащих административной ответственности.

Речь идет о совершении правонарушений, предусмотренных ст. 155-1 "Нарушение порядка проведения расчетов", ст. 162 "Нарушение правил о валютных операциях", ст. 162-1 "Нарушение порядка осуществления валютных операций", ст. 163-1 "Нарушение порядка ведения налогового учета, предоставление аудиторских заключений" (относительно самозанятых лиц), ст. 163-2 "Непредставление или несвоевременное представление платежных поручений на перечисление подлежащих уплате налогов и сборов (обязательных платежей)" (относительно самозанятых лиц в части уплаты единого налога и единого социального взноса), ст. 163-4 "Нарушение порядка удержания и перечисления налога на доходы физических лиц и представления сведений о выплаченных доходах" (относительно самозанятых лиц), ст. 163-15 "Нарушение порядка проведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств за товары (услуги)" (относительно самозанятых лиц), ст. 165-1 "Нарушение законодательства о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и общеобязательное государственное пенсионное страхование" (относительно самозанятых лиц), ст. 166-6 "Нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя" (относительно самозанятых лиц).

Отмечается, что принятие данного закона обусловлено внесением изменений в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет и не потребует внесения изменений в другие законы Украины.

Закон

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц.

В тот же день, 15 июня 2021 года, Рада одобрила проект закона об отнесении сбора с однократного добровольного декларирования к доходам общего фонда государственного бюджета.

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Автор: Надя Пришляк