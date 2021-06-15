За принятие в первом чтении законопроекта проголосовали 252 народных депутата.

Верховная Рада одобрила проект закона об отнесении сбора с однократного добровольного декларирования к доходам общего фонда государственного бюджета.

За принятие в первом чтении законопроекта №5154 "О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" проголосовали 252 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, в связи с принятием закона, которым предлагается провести кампанию по добровольному однократному декларированию активов физлиц с предоставлением государственных гарантий в части освобождения от административной и уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов с доходов, ставших источником происхождения таких активов, возникла необходимость урегулирования в бюджетном законодательстве порядка зачисления сбора за такое декларирование в бюджет.

«Проектом закона Украины предполагается установить, что сбор с однократного (специального) добровольного декларирования, который уплачивается в соответствии с п. 9-4 "Особенности применения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц" раздела XX Налогового кодекса Украины, относится к доходам общего фонда государственного бюджета Украины", - сказано в пояснительной записке.

Закон

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц.

Подготовка законопроекта

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к правительству с предложением разработать и внести в парламент законопроект об однократном декларировании, который должен был быть подготовлен в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Автор: Екатерина Жирий