Это предусмотрено обновленной стратегией "Приватбанка", которую на днях принял Кабинет министров.

К 2024 году "ПриватБанк" планирует уменьшить число отделений до 1250, а количество работников - примерно до 15,5 тыс. человек.

Об этом говорится в обновленной стратегии "ПриватБанка" до 2024 года, пишет сайт "Минфин".

Стратегия, которую на днях утвердил Кабмин, предусматривает разделение "Приватбанка" на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего банка".

"Целевая модель "хорошего банка" со штатом около 15000 сотрудников и 1250 отделениями: целевой размер операционных расходов - 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн на сегодняшний день", - говорится в документе.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2021 года банк имел 1574 отделения. Штат работников на конец 2020 года составил 21,6 тысячи человек.

Стратегия ПриватБанка до 2024 года

Стратегию "Приватбанка" обновили на заседании правительства 11 августа, сообщили ранее в Министерстве финансов Украины. Это было сделано для дальнейшего развития потенциала профильной деятельности финучреждения, совершенствования операций, а также повышения инвестиционной привлекательности.

Стратегия развития банка предусматривает следующие составляющие:

бизнес-модель: ведущий банк в розничном сегменте рынка, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе;

операционная модель: прогрессивная с ведущим уровнем эффективности и готовностью к снижению маржи;

финансовая устойчивость: эффективная работа с портфелем неработающих активов, операционная эффективность и устойчивый уровень доходности банка;

целевые показатели банка до 2024 года: прогнозная чистая прибыль >30 млрд грн, доходность на капитал >40% и соотношение расходов к доходам.

Документом предусматривается создание финансово стабильного, конкурентоспособного банка и превращение его в привлекательный объект инвестирования.

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Также предполагается три возможных варианта приватизации банка, а именно: продажа всего банка; продажа "хорошего банка"; IPO (первичное размещение акций) "хорошего банка".

Член наблюдательного совета "ПриватБанка" Роман Сульжик на странице в Facebook отметил, что основным направлением работы банка останется кредитование граждан и малого и среднего бизнеса в стране.

"Мы уже активно работаем над этим - год назад мы выдали кредитов малому бизнесу на 5,6 миллиарда гривень, а сегодня уже более 10", - написал Сульжик.

Среди важных задач он назвал подготовку к приватизации банка, усиление культуры контроля за рисками и операционной деятельностью, развитие инноваций и уменьшение портфеля токсичных кредитов, которые достались от прежних владельцев.

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Автор: Александр Топчий