По словам женщины, в службе поддержки банка ей заявили, что "сумма незначительная, поэтому разбираться никто не будет".

Клиентка "ПриватБанка" подала жалобу на списание денежных средств с карты без ее на то согласия. В банке деньги ей возвращать не собираются.

Жалобу женщина подала на сайте "Минфин".

По информации клиентки, списание произошло 7 августа.

"С моей карты была проведена операция по списанию денежных средств без моего ведома. По факту получила сообщение, что с моей карты проведена оплата товаров/услуг на непонятном сайте aws amazon.com", – отметила женщина.

Как добавила клиентка, в службе поддержки банка сказали, что "сумма незначительная, поэтому разбираться никто не будет":

Читайте такжеУкраинцы заявляют, что банкоматы "ПриватБанка" списывают со счетов деньги, но не выдают их (фото)"Также сказали, что сайты могут сохранять все данные карт, не понимаю, как это допустимо. Нужно убирать лимиты оплат, включать функцию подтверждение операций. Не понимаю, почему это не идёт автоматом! И очень возмущена, что идёт постоянный доступ к информации о карте".

В ответ на данную жалобу в "ПриватБанке" указали, что списание произошло после оформления токена и заключения договора с соответствующей компанией, на счет которой были зачислены деньги:

"Проверьте, в выписке по карте было предоставлено вам услугу (зачисления на карту). Если вы не указывали данные и не получали услуг от сайта, то стоит проверить не проводили операцию лица, у которых мог быть доступ к вашей карте и мобильному".

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Автор: Катерина Шварц