Доллар в банке остался на уровне предыдущего показателя, а вот евро подорожал сразу на 15 копеек.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня - 37,75 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 15 копеек - до 40,95 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн/долл., евро - 39,95 грн / евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,25 грн, евро - 41,15 грн.

Курс валют в Украине и война

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня - данные на 31 марта

Как сообщал УНИАН, сегодня доллар в Украине опустился до новой отметки. Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 10 копеек - до 38,00 грн/долл. Курс евро к гривне сегодня составляет 41,15 грн/евро.

Продать доллары в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., а евро продается по курсу 40,40 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: