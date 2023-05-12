Наличный доллар в "Приватбанке" подешевел на 2 копейки, а евро потерял в цене 15 копеек.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" подешевел на 2 копейки - до 37,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 15 копеек - до 41,35 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро - 40,35 грн / евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

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Что будет с курсом доллара в Украине-прогноз эксперта

Как сообщал УНИАН, наличный курс доллара в Украине до конца весны, скорее всего, резко не изменится.

Как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

Курс валют в Украине сегодня - ситуация в обменниках

На сегодня, 12 мая, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева вырос на 2 копейки и теперь составляет 37,80 грн за доллар. Кроме того, по данным корреспондента УНИАН, курс гривни к евро также укрепился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

По средним данным, продать американскую валюту в Киеве сейчас можно по 37,40 грн за доллар, а евро по 41,00 грн за евро.

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