После взрыва в Бейруте исчезло много людей, число жертв и пострадавших продолжает расти

Люди расспрашивают в отделениях скорой помощи о своих близких.

В результате взрыва в ливанской столице Бейруте погибли 78 человек, почти 4 тысячи пострадали.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters.

«Исчезло множество людей. Люди расспрашивают в отделениях скорой помощи о своих близких, и ночью их трудно искать, поскольку нет электричества», – сказал Хасан.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремел мощный взрыв. По данным некоторых местных СМИ, взрывов было два, а не один. Первый якобы прогремел в порту, а второй неподалеку от резиденции премьер-министра страны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди сотрудников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет. Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва граждан Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

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