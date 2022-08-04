Наличный доллар в "Приватбанке" подешевел до 39,15 грн/долл. Курс гривни к евро сегодня составляет 39,55 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" к национальной валюте подешевел на 80 копеек – до 39,15 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, евро по отношению к гривне подешевел на 1 грн 55 копеек – до 39,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,45 грн за долл., евро – 38,55 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,04 грн, евро – 37,74 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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