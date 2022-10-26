Курс евро сегодня составляет 38,80 грн.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 10 копеек - до 39,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 38,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн за долл., евро - 37,90 грн за евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 37,45 грн.

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Курс валют в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

Курс валют в банковских обменнках сегодня

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 20 копеек - до 40,40 грн/долл.

Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 39,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро - 38,30 грн за евро.

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