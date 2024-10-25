Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 25 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 45,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 44,15 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным - 45,05 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 1 копейку и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,46 грн). Курс наличного евро в обменниках не менялся и составляет 45,10 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,54 грн/евро, то есть гривна потеряла 10 копеек.

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