Курс гривны к евро установлен на уровне 44,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, снизилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,54 грн/евро, то есть гривна потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,27/41,29 грн/долл., евро - 44,58/44,59 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 24 октября снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составляет 45,15 грн за евро.

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня вырос на 1 копейку и составляет 41,51 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,46 грн. Курс наличного евро в обменниках подешевел на 15 копеек и составляет 45,10 грн/евро. В то же время, курс продажи европейской валюты установлен на уровне 44,90 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в последние дни октября ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах действия режима "управляемой гибкости".

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