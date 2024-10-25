Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 25 октября, не изменился и составляет 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,50 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 1 копейку и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,46 грн). Курс наличного евро в обменниках не менялся и составляет 45,10 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

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Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодня составляет 67 331,85 долл. по сравнению со вчерашним днем он вырос на 110,38 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 771 668,99 2 769 961,05 грн, то есть биткоин подорожал на 1707,94 грн со вчерашнего утра.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,54 грн/евро, то есть гривна потеряла 10 копеек.

В конце октября на валютном рынке сохранятся разновекторные незначительные текущие изменения, а официальный курс по состоянию на начало ноября окажется на отметке 41,3-41,5 грн/долл. То есть главный итог двух месяцев осени будет заключаться в незначительной девальвации гривны, которая по сравнению с августом не превысит 1%, считает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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