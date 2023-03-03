По словам Шмыгаля, до конца отопительного сезона никакие тарифы подниматься не будут.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что социально незащищенные слои населения не пострадают от необходимости восстанавливать разрушенную энергетику за счет пересмотра тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя вопрос возможного повышения тарифов на электроэнергию.

"До конца отопительного сезона - мы если дали обещание, то сдержим его - никакие тарифы меняться не будут", - сказал он.

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Он добавил, что разрушенную россиянами инфраструктуру нужно восстанавливать и это невозможно покрыть за счет нынешних средств энергокомпании, потому что они продают электроэнергию по регулируемо сниженным ценам.

Глава Кабмина отметил, что все энергетическое сообщество работает над тем, чтобы не допустить глубокого энергетического кризиса. Однако Шмыгаль пообещал, что социально незащищенные слои не почувствуют возможной финансовой нагрузки из-за коммунальных тарифов.

"Правительство и Офис президента однозначно могут пообещать, что люди, уязвимые слои населения не могут пострадать из-за любой реализации проектов по развитию восстановления, стабилизации, развития энергетики Украины. Поэтому мы будем это делать чрезвычайно сбалансировано и взвешенно, но путь к электрорынку, к рынку газа, к развитию цивилизованного энергетического рынка для Украины важен", - пояснил Шмыгаль

Тарифы во время войны

Много лет в Украине откладывали болезненный вопрос поднятия тарифов на электроэнергию для населения: существенно они не меняются с марта 2017 года.

В мае 2022 года Кабмин принял законопроекты о введении на период военного времени и 6 месяцев после его завершения моратория на повышение коммунальных тарифов.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 грн за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 грн – в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

Действующие тарифы на электроэнергию для домохозяйств действуют до 31 марта этого года.

В НКРЭКУ сообщили о том, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.

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