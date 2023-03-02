Потребители, которые будут потреблять выше определенного предела, "будут платить адекватную цену" за электроэнергию.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривает минимальный предел потребления электроэнергии и установление новых расценок в зависимости от объема потребления.

Об этом в эфире марафона сообщил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский, отметив при этом, что сейчас рассматривается минимальный предел потребления электроэнергии для всех потребителей Украины.

"Нарабатываются новые модели функционирования рынка электрической энергии, и как одна из мер - несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения", - сказал он.

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"Те потребители, которые будут потреблять выше этого предела и имеют возможность платить за электроэнергию по фактическим затратам на ее производство и транспортировку, будут платить адекватную цену", - пояснил он.

По его словам, это означает, что будет такой же принцип распределения цены по объемам потребления, который действует и сейчас (цена в случае потребления до 250 киловатт – 1,44 грн, выше 250 киловатт – 1,68 грн за киловатт), однако будут изменены сами расценки.

Глава Нацкомиссии отметил, что сейчас идет расчет расценок с учетом разрушений в энергетике и других факторов. Средства в том числе нужны для подготовки к следующему отопительному сезону.

Он добавил, что незащищенные слои населения государство должно поддержать субсидиями, и для них платежка за свет не должна быть выше.

Война в Украине и ситуция с трифами

В мае 2022 года Кабмин принял законопроекты о введении на период военного времени и 6 месяцев после его завершения моратория на повышение коммунальных тарифов.

19 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.

27 декабря 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 году в два этапа. Собщалось, что на первом этапе тариф ориентировочно в среднем вырастет на 10% и будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года.

30 декабря НКРЭКУ отменила это решение, ссылаясь на то, что члены комиссии не понимали, за что голосуют.

27 января 2023 года украинцев предупредили, что некоторые коммунальные тарифы могут измениться. В НКРЭКУ сообщили о том, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Также сообщалось, что мораторий на повышение тарифов на время войны в Украине касается только тарифов на тепло, горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

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