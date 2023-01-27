Мораторий на повышение тарифов на время войны в Украине касается только тарифов на тепло, горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

Правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом в эфире марафона сказал председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в 2023 году повышение тарифов на коммунальные услуги.

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Ущаповский отметил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (тарифов – УНИАН)", - пояснил председатель НКРЭКУ.

Война в Украине и ситуация с тарифами:

В мае 2022 года Кабинет министров принял законопроекты, которые предлагали ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

19 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.

27 декабря НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января следующего года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.

30 декабря НКРЭКУ отменила это решение, ссылаясь на то, что члены комиссии не понимали, за что голосуют.

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