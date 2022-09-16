В министерстве ожидают поддержку парламентом еще одной инициативы по предоставлению компенсации бизнесу за трудоустройство отдельных категорий граждан.

Государство компенсировало 122 млн грн предпринимателям, которые взяли на работу 11 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины со ссылкой на министра Юлию Свириденко.

"Мы стимулируем предпринимателей создавать рабочие места через предоставление государственных грантов на начало и развитие бизнеса. Рассчитываем, что это позволит создать около 300 тыс. рабочих мест", - сказала она.

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По словам Свириденко, в министерстве ожидают поддержку парламентом еще одной инициативы о предоставлении компенсации бизнесу за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей.

Война в Украине и помощь бизнесу:

18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С апреля правительство ввело программу компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц - за каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает предпринимателю 6500 грн в течение двух месяцев.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

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