Государство компенсировало 122 млн грн предпринимателям, которые взяли на работу 11 тыс. внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины со ссылкой на министра Юлию Свириденко.
"Мы стимулируем предпринимателей создавать рабочие места через предоставление государственных грантов на начало и развитие бизнеса. Рассчитываем, что это позволит создать около 300 тыс. рабочих мест", - сказала она.
По словам Свириденко, в министерстве ожидают поддержку парламентом еще одной инициативы о предоставлении компенсации бизнесу за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей.
Война в Украине и помощь бизнесу:
18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.
Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.
С апреля правительство ввело программу компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц - за каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает предпринимателю 6500 грн в течение двух месяцев.
С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).
Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.
1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.
8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.
Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.