Правительство 7 марта во время заседания приняло ряд решений, которые ускорят восстановление украинских громад, выделив на это более 13 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Выделяем дополнительные 5 млрд грн на проекты восстановления в 12 областях. Это ремонты и строительство больниц, школ, детских садов. Это восстановление водоснабжения. Это энергоэффективность. Это проекты, которые ощутимо улучшат жизнь наших общин и граждан", - сказал премьер.
По словам Шмыгаля, всего речь идет о 150 проектах в рамках совместной программы с Европейским инвестиционным банком.
Восстановление населенных пунктов
Также сегодня правительство выделило 5,2 млрд грн на экспериментальный проект комплексного восстановления пяти населенных пунктов: Бородянки Киевской области, Тростянца Сумской области, Циркунов Харьковской области, Посад-Покровского Херсонской области и Ягодного Черниговской области.
"Более 5 млрд грн пойдут на капитальный ремонт и строительство нового жилья в этих общинах. Будем восстанавливать и модернизировать тепло-, газо- и водоснабжение. Будет осуществлена реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что восстановление этих населенных пунктов происходит комплексно и сразу проходит по принципу "отстроить лучше, чем было".
Средства на здравоохранение
Еще одним приоритетом восстановления премьер-министр назвал сферу здравоохранения, отметив, что за последние 3 года было восстановлено полностью или частично почти 1000 медицинских учреждений.
"Сегодня распределяем еще 3,3 млрд грн для особо важных проектов в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление Охматдета, на институт рака в Киеве, на центр эндокринной хирургии, на детскую кардиологию в Киеве, на развитие университетской медицины и другие крайне важные проекты", - рассказал Шмыгаль.
Реестр убытков
Кроме этого, он сообщил о расширении категорий, по которым граждане могут подать заявления в Международный реестр убытков. Сейчас через "Дію" украинцы могут подать заявление по категории "Поврежденное или уничтоженное жилье", а также по категории "Смерть близкого члена семьи".
"Сегодня принимаем постановление, которое позволит подавать заявления еще по шести категориям. В частности это "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества", "Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях", "Серьезные телесные повреждения", "Принудительный труд" и т.д.", - рассказал глава правительства.
Восстановление Украины: последние новости
Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составит 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Это примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2024 год, свидетельствуют результаты обновленной совместной Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4) от правительства Украины, Группы Всемирного банка, Европейской Комиссии и ООН по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина рассчитывает получить конфискованные 300 миллиардов долларов российских активов, однако этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Россией убытков.