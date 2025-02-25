Расходы только на расчистку остатков разрушений достигают почти 13 миллиардов долларов.

Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Это примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2024 год.

Об этом свидетельствуют результаты обновленной совместной Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4) от правительства Украины, Группы Всемирного банка, Европейской Комиссии и ООН по состоянию на 31 декабря 2024 года.

В 2025 году при поддержке доноров правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на решение приоритетных задач в таких сферах, как жилье, образование, здравоохранение, социальная защита, энергетика и тому подобное. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление и отстройку в 2025 году составляет 9,96 млрд долларов.

Видео дня

Отмечается, что прямой ущерб в Украине сейчас достиг 176 млрд долларов, по сравнению со 152 млрд долларов в оценке RDNA3, обнародованной в феврале 2024 года.

"Наиболее пострадавшими секторами являются жилой сектор, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование. Согласно текущей оценке, 13% общего жилого фонда было повреждено или разрушено, от чего пострадали более 2,5 миллиона домохозяйств", - говорится в исследовании.

В энергетическом секторе количество поврежденных или разрушенных объектов выросло на 70% с момента проведения RDNA3, включая производство, передачу, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжение. Около 72% от общего ущерба приходится на все сектора, расположенных ближе всего к линии соприкосновения областей (Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской), а также Киевской области.

От общей суммы потребностей в долгосрочной перспективе, потребности на восстановление являются самыми высокими в жилом секторе - почти 84 млрд долларов. Далее следуют транспортный сектор (почти 78 млрд), энергетика и добывающая отрасль (68 млрд), торговля и промышленность (более 64 млрд) и сельское хозяйство (более 55 млрд). Во всех секторах расходы только на расчистку остатков разрушений и управление ими достигают почти 13 миллиардов долларов.

Восстановление Украины - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины будет стоить 500 млрд евро. Он отметил, что европейские компании могут инвестировать в усилия по восстановлению государства.

Россия может согласиться на использование суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники. РФ может согласиться передать на восстановление Украины до двух третей замороженных резервов, остальные могут использовать на восстановление территорий Украины, которые контролирует сама Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: