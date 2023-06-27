Определены доходы бюджета Пенсионного фонда в размере 768,9 млрд. грн

Правительство Украины приняло постановление "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год".

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, бюджет ведомства на 2023 год сбалансирован, а данным постановлением определены доходы бюджета Пенсионного фонда в размере 768,9 млрд. грн.

Бюджетом предусмотрены расходы на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 млрд. грн.

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Доходы бюджета Пенсионного фонда на 2023 год включают:

451,1 млрд грн – собственные доходы;

27,7 млрд грн – средства по общеобязательному государственному социальному страхованию;

249 млрд грн – средства Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ и выплат по социальному страхованию;

37,9 млрд грн – средства Государственного бюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.

Пенсии во время войны

20 марта 2023 года Верховная Рада приняла закон об особенностях назначения пенсии лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

12 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях назначения пенсий лицам на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий.

15 апреля 2023 года украинцам объяснили, как теперь будут назначаться выплаты.

С 1 июня 2023 года около 600 тыс. пенсионеров получили прибавку к пенсии. Перерасчет коснулся работающих пенсионеров, которые после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработали 24 месяца, или тех, у кого от предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Размер повышения для каждого человека рассчитывался индивидуально зависимости от рабочего стажа и зарплаты. При этом сообщалось, что пенсионеры получат пенсии с доплатой сразу за три месяца: апрель, май и июнь так как перерасчет был назначен ещё в апреле, но Пенсионный фонд получил нужные для назначения доплат данные только в течение мая.

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