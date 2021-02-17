Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495,5 млрд грн.

Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Сообщается, что общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 составляет 495,5 млрд грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327,96 млрд грн, из которых 293,9 млрд грн - сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрен на уровне 495,502 млрд грн.

Отмечается, что средства госбюджета на пенсионные программы составляют 195,3 млрд грн, из которых на уплату единого взноса за отдельные категории лиц предусмотрено 27,98 млрд грн грн.

На финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда предусмотрено 167,3 млрд грн. Из этих средств на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, предусмотрено 145,3 млрд грн; на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины – 21,7 млрд грн (что на 16,7 млрд грн меньше, чем в 2020 году); на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемым за счет средств госбюджета по решению суда, - 360 млн грн.

Согласно сообщению, решение учитывает повышение выплат 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы, компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет, а также повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года. Также учитывается проведение индексации пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидается на уровне 26 миллиардов гривен.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

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Автор: Екатерина Жирий